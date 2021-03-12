Певица Оля Полякова в новом интервью рассказала о своих сложных взаимоотношениях с матерью

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Оля Полякова, которую называют суперблондинкой украинского шоу-бизнеса дала откровенное интервью на YouTube-канале Connecting Women. В этом разговоре артистка рассказала о своем творческом пути и недолюбленности в детстве – оказалось, ее с ранних лет воспитывала бабушка.

По словам Ольги, сейчас ее 60-летняя мама живет в Москве со своим бойфрендом. У певицы с ней довольно близкие и теплые отношения, но мама всегда ее критиковала, и даже сейчас пытается это делать, но Оля уже не позволяет. "Мама всегда очень критикует. Она всегда говорит: "Ты молодец, но..." У нее всегда, как бы она ни похвалила, будет "но", - рассказала Полякова.

По ее словам, теперь она не так бурно реагирует на критику от близкого человека и умеет за себя постоять и отстоять свои границы. "Если чуть что-то мне нравится, я тут же говорю: "Я не буду это слушать. Не хочу". Сегодня она выбирает, как со мной разговаривать", – рассказала артистка.

Также Ольга рассказала, что у ее мамы яркая жизнь, а певица не требует от нее сидеть с внуками. Мол, сама родила себе детей, нечего их спихивать на бабушку, у нее ведь есть своя жизнь и свои дела.

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