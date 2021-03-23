Известная певица и актриса, прекрасная блондинка Алина Гросу решила кардинально изменить свой стиль, преобразившись в жгучую брюнетку

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певица Гросу показала новый стиль, примерив образ жгучей брюнетки в и черную кожаную одежду. Алина призналась, что хочет добавить изюминки в свой стиль, в это раз превратившись во "француженку".

"Захотелось добавить немного Франции в стиль. 💁🏻‍♀️🤪😊 Как вам такой образ?🙃", - спросила Алина, разместив целую подборку фото с разными эмоциями.

Для своего французского образа Алина надела черную кожаную юбку, черній с рюшиками топ и прозрачную рубашку тоже черного цвета с широким воротником и "фонариками", которая придала изюминки образу. Свои шикарные белоснежные локоны Алина спрятала под парик, превратившись в брюнетку с каре.

Поклонники весьма критично отнеслись к изменениям внешности Алины, многим черный цвет волос не понравился, от "бджілки" не осталось и следа, но были и такие, кто воспринял изменения в имидже позитивно:

"Нет. Чёрный не ваш цвет", "Черный не идёт. А в целом красотка🔥", "Алинааааа! Это пушка! Я так ждала этих фотографий, вам кстати очень даже идёт 😍 Но я жду ещё и остальные образы,они тоже бомба 💣", " Очень на Ольгу Куриленко тут похожа😍 ", "Без обид, но... Парик портит все. Тебе лучше без него 🙄", "Красавица, все хороши,4,8, больше всего понравились❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏", "Как на меня так очень идёт вам этот стиль и цвет🔥🔥🔥", - написали в комментариях поклонники девушки.

Напомним, что Гросу резко сменила имидж, покривлявшись перед камерой с новой внешностью: "Будем худеть".

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