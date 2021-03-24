Популярная украинская певица Алина Гросу по случаю выхода своей новой песни показала фигуру в платье с корсетом
Звезда готовится к премьере своей новой песни на украинском языке, о чем она рассказала в Инстаграм, сообщает Politeka.net. По этому случаю Гросу решила подогреть интерес поклонников, поделившись кадрами со своим новым образом.
«То, чего все так давно ждали. Премьера украинской песни уже в эту пятницу», - написала певица.
На коротком видео Гросу показывает себя в новом наряде. Так, певица примерила довольно откровенное черное платье с открытыми плечами, высоким разрезом на юбке и корсетом с полупрозрачными вставками. В разрезе юбки певицы виднеются кокетливые черные чулки.
Еще одной яркой деталью стала прическа Гросу, которая заплела свои волосы во множество мелких косичек.
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На кадрах певица наклонилась к камере и принялась раскачиваться в разные стороны, будто специально привлекая внимание к своей груди в корсете.
Такие движения вызвали определенные вопросы в комментариях.
«Это импланты?», - написала одна из подписчиц.
«Это кровь. Посмотрите мои 13-летние фотки, там больше были, чем сейчас», - написала в ответ Гросу.
Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого поста.
«ого - ого, вот это сюрприз! ждем!», «умница и красавица», «Шикарная», «Жесть», «Посыпался», «Ты шикарная, солнце», «Бджилка уже не та что была», «милота», «Это уже уровень!», «Краля», «Такая красивая. Не могу налюбоваться!», «Девочка выросла ))) а я все помню эту песню я маленька бджілка», - пишут люди.
Напомним, Алина Гросу ошеломила новым экспериментом с внешностью, от "бджілки" не осталось и следа: "Без обид, но...".
Как сообщала Politeka, Гросу резко сменила имидж, покривлявшись перед камерой с новой внешностью.
Также Politeka писала, что Гросу подчеркнула соблазнительные изгибы платьями в горошек: "Алиночка, супер!".