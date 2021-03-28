Популярная певица Настя Каменских показала яркое игривое видео, но не все оценили ее старания

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая уже несколько лет замужем за продюсером Алексеем Потапенко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звезда представила яркий девичий клип на песню "Девочки рулят", в котором снялись даже Леся Никитюк и Даша Астафьева. Теперь же Настя показывает в своем микроблоге яркие кадры со съемок этого клипа, в котором примерила несколько экстравагантных образом.

На новом игривом видео Каменских показала, как за несколько секунд сменяет образы. Так, сначала она появилась в ролике с замысловатой прической, где пышная копна волос украшены яркими резинками, а наряд у певицы здесь прозрачный и весьма пикантный. Дальше Настя появляется в камере в темном боди, тут ее волосы зачесаны на одну сторону, а на лице яркий макияж, она мило улыбается в объектив. Дальше звезда оказывается за столиком у зеркала в свободной синей футболке с элегантной стрижкой каре, и все также мило улыбается. А в конце красотка показала кадр из видео, где она с другими девушками сняты как будто в парикмахерской.

В подписи к публикации Каменских оставила хэштег с названием своей новой песни. А поклонники принялись обсуждать ее необычные образы и новый клип. Правда, некоторые высказались о Насте не очень лестно, считая, что ей нужно не снимать клипы, а рожать детей. "Настенька, ты красотка! Девочки рулят", "Красотка", "Написано "Девчонки рулят". Настя, ты уже не девчонка, пора тебе рожать пока не поздно, или Потап не в силах?", "Девочки, это не возраст, а состояние души. А у вас все вовремя и на все хватает сил, радуйтесь. Такта правда ноль, нормальный человек такие комменты не напишет", - обсуждают публикацию Каменских.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".