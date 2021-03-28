Певица Настя Каменских решила разоткровенничаться о личной жизни с Потапом

Как передает Politeka.net, видео интервью опубликовали на фан-страничке артистки в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Два года назад одна из самых успешны пар в украинском шоу-бизнесе связали себя узами брака.

Как и у большинства людей, в их личной жизни есть свои особенности.

Настя призналась, что у супруга есть неприятная привычка - он слишком громко храпит.

По ее словам, в такой обстановке ей почти не удается выспаться.

"В последнее время у меня мало было сна, особенно вчера. Лешка так храпел. А я ему говорю: «Любимый, я хочу выспаться». А он говорит: «Ну, а что я могу сделать?», - поделилась певица.





Хоть пара уже много лет вместе, но между ними было не все гладко.

В одном из интервью Потап признался, что они много спорили и ругались из-за скандалов, а группа была на грани распада.

Когда в 2006 году группа только создалась, о любви между музыкантами не было и речи. За кулисами парочка ладила не сильно.

Напомним, что Каменских в обнимку со своей малышкой показала их с Потапом роскошную спальню: "Очень похожи"

Как сообщала Politeka, Каменских устроила жаркие танцы, нарядившись дома в трусы по колено: "Вас же дети смотрят..."

Также Politeka писала, что Каменских поведала, какой Потап в постели, с таким не поспишь: «Мой Лешка так…»