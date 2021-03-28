Певица Настя Каменских решила разоткровенничаться о личной жизни с Потапом
Как передает Politeka.net, видео интервью опубликовали на фан-страничке артистки в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Два года назад одна из самых успешны пар в украинском шоу-бизнесе связали себя узами брака.
Как и у большинства людей, в их личной жизни есть свои особенности.
Настя призналась, что у супруга есть неприятная привычка - он слишком громко храпит.
По ее словам, в такой обстановке ей почти не удается выспаться.
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"В последнее время у меня мало было сна, особенно вчера. Лешка так храпел. А я ему говорю: «Любимый, я хочу выспаться». А он говорит: «Ну, а что я могу сделать?», - поделилась певица.
Хоть пара уже много лет вместе, но между ними было не все гладко.
В одном из интервью Потап признался, что они много спорили и ругались из-за скандалов, а группа была на грани распада.
Когда в 2006 году группа только создалась, о любви между музыкантами не было и речи. За кулисами парочка ладила не сильно.
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