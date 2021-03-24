Вот это да!

Украинская певица Настя Каменских поделилась подробностями семейной жизни с Потапом

Артистка поделилась откровениями в программе «Сніданок з 1+1», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз)

«Честно говоря, много мы создаем контента, и в последнее время у меня мало было сна. Особенно вчера. Когда мой Лешка так храпел. А я ему говорю: «Лешечка, солнышко мое, любовь, у меня завтра «Сніданок», я хочу выспаться, вот». А он говорит: «Ну что я могу сделать», - рассказала певица.

Также она добавила, что когда уже ехала на программу, супруг позвонил ей и спросил, удалось ли ей хоть немного выспаться.

Отметим, в Сети дали совет Каменских, что делать в такой ситуации.

«Нужно было идти спать в другую комнату, я так делала», - написали в комментариях.

Отметим, на храп Потапа жаловалась и его предыдущая супруга, украинская продюсер Ирина Горовая.

"Последний храпун – это был Алексей Потапенко, бывший муж и нынешний партнер, и я счастлива, что так случилось, потому я спокойно сплю", – говорила Ирина.

Некоторое время она пыталась бороться с храпом возлюбленного, однако, безрезультатно.

"Ногами боролась, руками, кулаками. Закрывала нос, говорил – встань. Уходила. А как ты можешь бороться? Там какие-то штучки – подуй в ухо, пощекочи за нос – они только на 5 минут действуют", – признается продюсер.

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