Украинская певица Настя Каменских поделилась подробностями семейной жизни с Потапом
Артистка поделилась откровениями в программе «Сніданок з 1+1», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз)
«Честно говоря, много мы создаем контента, и в последнее время у меня мало было сна. Особенно вчера. Когда мой Лешка так храпел. А я ему говорю: «Лешечка, солнышко мое, любовь, у меня завтра «Сніданок», я хочу выспаться, вот». А он говорит: «Ну что я могу сделать», - рассказала певица.
Также она добавила, что когда уже ехала на программу, супруг позвонил ей и спросил, удалось ли ей хоть немного выспаться.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
Осадчую, улетевшую из Украины без Горбунова, засняли с "Холостяком", кадры уже в Сети: "Было приятно..."
Язвительная Никитюк пристыдила Билык на курорте в Египте: "Типа, что Ира, мне после вас..."
Шальная подопечная Потапа Мишель Андраде исполнила мечту, показав бюст: "Бог ты мой!"
Отметим, в Сети дали совет Каменских, что делать в такой ситуации.
«Нужно было идти спать в другую комнату, я так делала», - написали в комментариях.
Отметим, на храп Потапа жаловалась и его предыдущая супруга, украинская продюсер Ирина Горовая.
"Последний храпун – это был Алексей Потапенко, бывший муж и нынешний партнер, и я счастлива, что так случилось, потому я спокойно сплю", – говорила Ирина.
Некоторое время она пыталась бороться с храпом возлюбленного, однако, безрезультатно.
"Ногами боролась, руками, кулаками. Закрывала нос, говорил – встань. Уходила. А как ты можешь бороться? Там какие-то штучки – подуй в ухо, пощекочи за нос – они только на 5 минут действуют", – признается продюсер.
Напомним про неприятное ЧП с Настей Каменских, жена Потапа обратилась к украинцам: "Пожалуйста..."
Как сообщала Politeka, полураздетая Настя Каменских повалялась в песке и обратилась к украинкам: "Поднимаю бокал за то, чтобы..."
Также Politeka писала, что брутальная Каменских в прозрачном наряде пошалила с подружками на капоте: "Это Потап такое..."