Украинская певица, жена рэпера Потапа Настя Каменских стала жертвой мошенников

Артистка сообщила об этом на своей странице в соцсети Инстарам, передает Politeka.net.

«Ребята! Все конкурсы я анонсирую и провожу исключительно на личной странице. Никогда в них не веду вас на неизвестные сайты, где нужно указать данные банковской карты. Пожалуйста, не участвуете в таком, не переходите по неизвестным ссылкам и тщательно анализируйте информацию», - призвала артистка своих поклонников.

Стоит отметить, что подобный вид мошенничества с использованием имен популярных артистов, к сожалению, набирает обороты в Украине.

Ранее Каменских уже предупреждала, что аферисты проводят фейковые розыгрыши, прикрываясь ее именем.

Также о мошенниках, которые используют ее имя предупредила телеведущая Екатерина Осадчая.

«Они пишут, что вы стали финалистом конкурса. Ни в коем случае не открывайте эти сообщения. Скорее всего, это ссылка на взлом вашего аккаунта. Будьте бдительными. Вся информация о конкурсах есть на моем аккаунте. Не поддавайтесь мошенникам!», — отметила телеведущая.

Еще раньше активизировались аферисты, которые обманывают фанатов "Квартал 95", предлагая участие в неких розыгрышах. Тогда использовали имя Евгения Кошевого.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".