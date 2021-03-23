Певице Насте Каменских досталось за пикантный кадр - публика негодует

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм, на котором предстала в образе из своего нового клипа "Девочки рулят".

Так, дерзкая Каменских, будто королева гангстеров, в ярком наряде и с необычной прической, забралась на капот автомобиля. Компанию ей составили такие же лихие подружки.

Настя была в прозрачной кофточке и черных клеенчатых штанах, а также серебристых кроссовках. Звезда "угрожающе" посмотрела в камеру, сложив пальцы, как пистолет.

"Алё! Не трогай руками мой glitter! (с англ. - блестки, блеск, ред.)", - подписала снимок Каменских.

Стоит отметить, перевоплощение Насти из нежной барышни в брутальную девицу не все восприняли с восторгом. Публика не стеснялась в комментариях, обсуждая увиденное. Досталось даже ее мужу, продюсеру Потапу:

"Стремительно катимся вниз👏😢"

"Классная песня👏, это наш гимн, девочки😂"

"а если язычком??😉😉😉😉 тогда можно?"

"Ошибка с буквой... Перепутала букву... Не там стоят... gitler же, Гитлер)"

"Фигня какая-то"

"Да, многие в силу своей тугоухости и тупости слышат другое слово, ну я думаю в этом и вся фишечка😉🤪😁"

"И как цензура пропускает такую чушь??? То у неё HUEVO, теперь нашла Glitter. Это умственно отсталый Потап такое пишет🤦‍♂️"

Ранее мы рассказывали, что Каменских показала, как проводит выходные без мужа. Настя в длинной розовой футболке и на каблуках предстала на кухне, держа шланг от пылесоса. Два забавных хвостика у нее на голове, а также яркий макияж дополнили слегка кукольный лук.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".