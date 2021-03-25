Популярная украинская певица Настя Каменских показалась переб объективом в одном белом белье
В последнее время Настя активно продвигает свою песню, презентованную специально с коллегой Дашей Астафьевой, Лесей Никитюк и Анной Завгородней, а также другими блогерами, которые снялись в ее клипе. Причем теперь звезда решила поддать «жару» и напомнить о композиции самым любимым способом.
Артистка записала необычное видео с танцем, который танцевала в самом клипе, а также сделать это решила дома в одном белом белье и «трусах по колено», как отозвались некоторые из поклонников в Инстаграм.
С завязанными волосами, без макияжа и в простом бельевом комплекте Настя устроила на камеру свои танцы, но получила довольно жесткие отклики о себе.
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«Взгляд как пуля, спрячь за очки. В этом городе рулят. Девочки, девочки, девочки,» - говорится в подписи ролика.
Вот что пишут пользователи:
«Бред; моя дочь в 7 лет и то лучше это делает; Постоянно голая. Надоела; Классная, позитивная🔥; Класс это класс; Вас же дети смотрят мои,не хочу отписаться...; Ооого трусы по колено; Ужасно; это отвратительно; Круто🔥🔥 Эта песня постоянно у меня в голове и даже на звонок поставила 😃; А грудь где? Противно смотреть».
Напомним, в начале весны Настя представила долгожданный клип "Девочки рулят":
"Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", – подписала ролик знаменитость.
«Не трогай руками мой глиттер - гениально!!! 🤩; аж глаза заболели; меня очень смущает, что весь перечисленный в песне алкоголь я знаю; Там торчит, а там прыгает. Зачем?; Настя- женское лицо украинской музыкальной культуры! Очень красивое лицо); Леська бомба! Очень классная; Не слушай тех кто говорят что это ерунда; Просто эстетическое удовольствие!», - ответили в сети.
Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".
Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".