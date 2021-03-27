Известная пара Потап и Настя Каменских уже несколько лет как муж и жена, однако до этого, когда музыканты были лишь коллегами дуэта "Потап и Настя" между ними было не все гладко

Как передает Politeka.net, в интервью для программы ЖВЛ на YouTube-канале Потап признался. что они много спорили и ругались, из-за скандалов группа была на грани распада.

Когда в 2006 году группа только создалась, о любви между музыкантами не было и речи. За кулисами парочка не только не ладила, они ненавидели друг друга. Во время записи песен, пара постоянно ругалась. В конце концов Настя решила уйти.

Потап рассказывает, что она называла его песни "лайном"...

"Она говорила, это лайно я не хочу это петь. Я автор, я уже известный, у меня концерты, ты кто такая, чтобы такое говорить...", - рассказывает Потап.

Настя подтверждает, что ссоры и распри продолжались почти в течение суток: "Но тогда мы были коллегами, и совсем по-другому воспринимали друг друга".

Дуэт несколько раз был на грани распада, но в один прекрасный момент, Потап понял, что ему не хватает Насти, к которой у него проснулись совсем другие чувства.

Музыкант признается, что ему было больно отпускать ее как женщину. Он признается, что сказал сам себе: "Если тебе так больно и ты не хочешь ее отпускать как женщину, то должен ее вернуть. И я возвращал ее долго."

Но вернул ее не просто как коллегу, а как свою любимую женщину. В 2017 году дуэт все же объявил о своем распаде. Но, о своем бурном романе пара очень долго не рассказывала. Поклонники узнали, что они вместе только в день свадьбы.

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