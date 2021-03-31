Знаменитая пара музыкантов Потап и Настя Каменских недавно отметили годовщину свадьбы, стало известно где живет сладкая парочка, сколько стоит особняк звездных артистов
Как передает Politeka.net, на Yоutube-канале "Викриття" показали семейное гнездышко звездной пары, и озвучили стоимость их особняка.
Потап и Настя строили свой особняк сами, землю под него купили еще в 2017 году недалеко от Киева, в поселке Романково. После того как были выгнаны стены, Потап сделал предложение руки и сердца своей любимой.
Особняк Потапа и Насти Каменских в итальянском стиле выложен из необработанного кирпича. В доме панорамные окна. У входа выстроена красивая деревянная веранда открытого типа со светлыми перилами и серой мягкой мебелью для отдыха. На территории есть бассейн, беседка, очень много зелени.
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Внутренний дизайн выполнен в светлых едва серых тонах, комнаты просторные, в гостиной находится камин, а в прихожей у лестницы – место для спортивных тренировок.
Одно крыло особняка отдано под спортивный зал. Настя Каменских активно занимается разными видами спорта, поэтому не мыслит себя без ежедневных тренировок. В зале есть самые современные тренажеры, также зоны для медитации и занятий йогой.
Кухня также в светлых тонах, кухонные шкафчики высокие, до потолка, со светло-серыми фасадами. На кухне Настя с Потапом проводят достаточно много времени, ведь знаменитость в интервью рассказывала, что обожает готовить и радовать своего любимого вкусными обедами.
Стоит сказать, что "Викриття" узнали, что стоимость особняка колеблется в регионе миллиона долларов.
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