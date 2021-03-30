Украинская певица Настя Каменских вместе с женой Позитива (Алексея Завгороднего) удивили неоднозначными образами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала кадры, на которых позировала рядом с Анной Завгородней.

Каменских и супруга Позитива позировали в объемных оверсайз худи с очень длинными рукавами. При этом на ноги ничего, кроме кроссовок и носков, судя по фото, они не надели. Каменских надела розовую кофту, тогда как Анна предпочла фиолетовую.

Образы они дополнили аксессуарами и игривыми хвостиками на голове.

Каменских ранее рассказала, что запускает совместно с Завгородней линию одежды. Похоже, девушки решили сделать яркую презентацию, лично примерив необычные наряды.

Горячие кадры бурно встретили в Сети, однако такую одежду оценили не все.

«Девчонки, вы носите такие кофты? Мне кажется, что они удобны дома или на даче, природе. А так на такую кофту и куртка не налезет», «Настя, зачем вам эти хвосты в последнее время?», «Куда можно выйти в такой кофте, или как это правильно называется, ужас, рукава висят, длина непонятная», - пишут в комментариях.

Анна Завгородняя (Андрийчук) работала на телевидении, позже стала дизайнером, развивает собственный бренд модной одежды. С Позитивом она познакомилась в 2006 году. Поженилась пара в 2013 году.

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