Відомий український продюсер і чоловік Насті Каменських Потап поділився важливою життєвою мудрістю, яка допоможе привернути до себе людей

Як повідомляє Politeka.net, Олексій Потапенко опублікував новий пост у своєму Instagram. У ньому він вирішив поділитися своїми думками про те, як людина може привернути до себе співрозмовника простий констатацією того факту, що він щось не знає.

"Не варто боятися говорити "не знаю". Говоріть, не бійтеся здатися не зовсім підготовленим, навпаки! Ваше "не знаю" це бажання дізнатися, вчитися, розвиватися, це визнання своєї неідеальності і олюднення себе", - написав Потап.

Він додав, що сильні люди не повинні боятися подібних зізнань.

"Сильні не бояться в цьому зізнатися самому собі і співрозмовнику! Найчастіше "не знаю" привертає людей, тому що звучить правдиво", - упевнений продюсер.

Цей пост він супроводив власним знімком. На ньому Потап стоїть в чорній сорочці і чорних штанях під шкіру. Він засунув руку в кишені і характерно знизує плечима, ніби демонструючи, що чогось не знає.

Шанувальники тут же відреагували на пост артиста.

"Подобається як ви мислите. Читаючи, кожен раз надихаєшся, дізнаєшся нове і розставляєш свої пріоритети", "спасибі, що живий", "Я знаю, що нічого не знаю", "хороші слова, дійсно так і є", - пишуть люди.

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