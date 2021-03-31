Известный украинский продюсер и муж Насти Каменских Потап поделился важной житейской мудростью, которая поможет расположить к себе людей

Как сообщает Politeka.net, Алексей Потапенко опубликовал новый пост в своем Инстаграм. В нем он решил поделиться своими мыслями о том, как человек может расположить к себе собеседника простой констатацией того факта, что он что-то не знает.

«Не стоит боятся говорить «не знаю». Говорите, не бойтесь показаться не совсем подготовленным, наоборот! Ваше «не знаю» это желание узнать, учиться, развиваться, это признание своей неидеальности и очеловечивание себя», - написал Потап.

Он добавил, что сильные люди не должны бояться подобных признаний.

«Сильные не боятся в этом признаться самому себе и собеседнику! Зачастую «не знаю» располагает, потому что звучит правдиво», - уверен продюсер.

Этот пост он сопроводил собственным снимком. На нем Потап стоит в черной рубашке и черных штанах под кожу. Он засунул руку в карманы и характерно пожимает плечами, будто демонстрируя, что чего-то не знает.

Поклонники тут же отреагировали на пост артиста.

«Нравится как вы мыслите. Читая, каждый раз вдохновляешься, узнаешь новое и расставляешь свои приоритеты», «Спасибо, что живой», «Я знаю, что ничего не знаю», «Хорошие слова, действительно так и есть», - пишут люди.

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