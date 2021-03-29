Популярный рэп-исполнитель Потап похвастался популярностью в Сети, схватившись за оружие, десять миллионов просмотров клипа "Сhica Вamboni"

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Потап разместил небольшой ролик, в котором хватается за пистолет и стреляет в потолок. При этом в кадре звучит пронизывающий крик, но после выстрела умолкает.

"Пройдёт ещё 90 миллионов и вы уловите скрытый смысл этой электромантры. First 10 millions in YouTube", - написал Потап намекая на то, что песня только набирает популярности, хоть и вышла в прошлом году.

В комментариях поклонники отметили, что с первого раза поняли подтекст "электроматры", другие просто поблагодарили певца за такую заводную и прикольную музыку. Потапа стали спрашивать, где же Бузова, дуэт с которой обещал украинский рэпер. Вокруг песни, которую продвигал Потап бушевали страсти, были сторонники и противники фита с Бузовой, однако песню украинские слушатели так и не услышали:

"Где Бузова)", "Стерненка посадили, теперь можно и песню с Бузовой записать)", "Любимая песня моей годовалой дочурки🤩 танцует всю песню, не оторвать от экрана 😏", "Шо там шо?) тихо-по-тихому...?" "Потап вы, как всегда, в своём стиле😍👏", "Моя самая любимая песня 🔥🔥🔥", "90 миллионов лет 😂👏🙌", - прокомментировали поклоники.

Напомним, после того, как вышел трек "Сhica Вamboni", Потап стал поговаривать, что создаст совместный фит с Ольгой Бузовой, известной российской певицей. Кроме того Потап заявил, что несмотря на критику, песня с Бузовой войдет в альбом: "Песня с Бузовой - это хитяра, и вы когда накатите, будете плясать под нее. Вы и так слушаете российское, я видел статистику".

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