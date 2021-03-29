Популярний реп-виконавець Потап похвалився популярністю в мережі, схопившись за зброю, десять мільйонів переглядів кліпу " Сһіса Вamboni"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Потап розмістив невеликий ролик, в якому хапається за пістолет і стріляє в стелю. При цьому в кадрі звучить пронизливий крик, але після пострілу замовкає.

"Пройде ще 90 мільйонів і ви вловите прихований сенс цієї електромантри. First 10 millions in YouTube", - написав Потап натякаючи на те, що пісня тільки набирає популярності, хоч і вийшла в минулому році.

У коментарях шанувальники відзначили, що з першого разу зрозуміли підтекст "електроматри", інші просто подякували співака за таку заводну і прикольну музику. Потапа стали питати, де ж Бузова, дует з якою обіцяв український репер. Навколо пісні, яку просував Потап вирували пристрасті, були прихильники і противники фіта з Бузовою, проте пісню українські слухачі так і не почули:

"Де Бузова)", " Стерненка посадили, тепер можна і пісню з Бузовою записати)", "улюблена пісня моєї однорічної доньки🤩 танцює всю пісню, не відірвати від екрану 😏", "Шо там шо?) тихо-по-тихому...?" "Потап ви, як завжди, у своєму стилі😍 👏", "моя найулюбленіша пісня🔥 🔥 🔥", " 90 мільйонів років 😂 👏 🙌 ",- прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, після того, як вийшов трек "Сһіса Вamboni", Потап став подейкувати, що створить спільний Фіт з Ольгою Бузовою, відомою російською співачкою. Крім того Потап заявив, що незважаючи на критику, пісня з Бузовою увійде до альбому: "пісня з Бузовою - це хітяра, і ви коли накотите, будете танцювати під неї. Ви і так слухаєте російське, я бачив статистику".

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