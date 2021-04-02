Известный украинский продюсер, исполнитель, муж Насти Каменских Потап напомнил, с чего начинал свою карьеру

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Алексей Потапенко опубликовал архивный снимок, на котором позировал с коллегой по группе «Вход в сменной обуви», в которой он пел с 2000 по 2006 год. На фото еще молодой Потап выглядит довольно пухленьким. Он одет в традиционный рэперский лук.

В комментариях к посту оставили массу приятных отзывов. Поклонники с удовольствием вспомнили раннее творчество исполнителя.

«Я от вас тащилась», «Оооо, я помню, начало начал», «Флешбеки», «Помним», «Легенды», «Пушка», «Это помнят разве что oldы и то не все», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2006 году Потап ушел из коллектива и создал проект «Потап и Настя». Этот дуэт стал невероятно популярным, а практически каждая их песня становилась хитом. Повлияла группа и на личную жизнь артистов, соединив их навсегда.

Ранее мы писали, что в 2006 году о любви между музыкантами не было и речи. За кулисами парочка не только не ладила, они ненавидели друг друга. Во время записи песен, Настя и Потап постоянно ругались.

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