Відомий український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав, як проводить час, поки його кохана дружина за кордоном

Як передає Politeka.net, Настя Каменських після гучної прем'єри кліпу "Дівчатка рулять" поїхала до Мексики знімати реаліті-шоу. Поки дружини немає вдома Потап, судячи з усього, вирішив присвятити час творчості.

У себе в Instagram він опублікував селфі, на якому виглядав дуже задоволеним.

"4 пісні за день... це багато...", - підписав фото Потап.

Як відомо, Потап сам пише пісні для себе і багатьох проектів. Його стиль дуже впізнаваний і дозволяє багатьом пісням стати хітами.

У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків. Підопічна продюсера, співачка Надя Дорофєєва ахнула: "Огоооо". Шанувальники теж не залишилися осторонь.

"Чекаємооо альбооом", "Воууу, шалено хочеться вже почути", "Голос не зірвав? Хвилююся, щоб все в порядку було!", "Красунчик", «ви геній», "ти кращий", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Потап поділився важливою життєвою мудрістю, яка допоможе привернути до себе людей. Він заявив, що не варто боятися говорити «не знаю».

"Говоріть, не бійтеся здатися не зовсім підготовленим, навпаки! Ваше "не знаю" це бажання дізнатися, вчитися, розвиватися", - додав він.

Нагадаємо, що Потап показав заборонені кадри, поки Каменських не бачить: "швидше видаляйте, а то Настя залає!".

Як повідомляла Politeka, епатажний Потап показав, на що готовий заради коханої дружини: «йшли б краще картоплю садити...».

Також Politeka писала, що пампушка Каменських і бородатий Потап здивували українців: як виглядала зоряна пара 13 років тому.