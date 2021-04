Олексій Потапенко показав, чим доводиться харчуватися, поки красуня-дружина в Мексиці

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер і репер, а також чоловік співачки Насті Каменських Олексій Потапенко, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист показав у своєму мікроблозі кумедне фото, на якому показав свою холостяцьку трапезу. Річ у тому, що зараз дружина артиста в Мексиці на зйомках, так що він дозволив собі не дуже корисну їжу.

Як видно, Потап зобразив себе за обіднім столом, виставивши перед камерою тарілку з їжею. Схоже, артист приготував собі яєчню з ковбасою, також він поклав на тарілку шматочок сиру і кілька кілець ковбаски. Видно, що Олексій дуже гордий собою, що зумів приготувати такий обід. У підписі до публікації Потап написав: "Коли твоя @kamenskux в Мексиці, знімає реаліті... When your wifey in Mexico, shooting reality... #nk".

Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників, користувачі почали активно обговорювати нове фото Олексія і його трапези. Правда, деякі захвилювалися, а чи дозволяє Настя Потапу є такі не дуже корисні страви. "О, я теж так готую", "Так-а-а, все таке дієтичне", "Виглядає дуже смачно", "Швидше видаляйте, а то Настя лаятиме!", "Найсмачніший сніданок!", "Хочу ковбаски", "Приємно апетиту", "Вмієш готувати", "А вона дозволила таке їсти?",- пишуть у коментарях до фото Потапа.

