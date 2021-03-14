Репер Олексій Потапенко показав, як відпочив у жаркому Дубаї без дружини Насті Каменських

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно Потап розповів фанатам, що відправився з сином-підлітком Андрієм на відпочинок в жаркий Дубай, причому суто чоловічою компанією, без дружини.

Тепер же, після трьох днів активного відпочинку, артист повідомив, що вони з сином вже повертаються додому. Потап виклав у мікроблозі миле фото, на якому вони зображені з Андрієм поруч з розкішним автомобілем в оточенні густої екзотичної зелені. Перед камерою продюсер позує у світлих спортивних брюках і чорній футболці з яскравим принтом, свій образ він доповнив білими кросами і забавною кепочкою. Син Потапа теж на стилі - він в чорних брюках і яскравій зеленій кофті.

У підписі до фотографії Потапенко розповів про їх пацанський Відпочинок з сином. "Все, Дубай, побалував нас, пора додому. Ми за 3 дні з @potapchiq зробили все, що подобатися пацанам: купалися, каталися, грали, їли, веселилися", - написав Олексій. А шанувальники кинулися обговорювати його нове фото, засинаючи компліментами і захоплюючись підрослим сином Андрієм, який вже наздоганяє батька по зросту. Деякі підмітили, що юнаку дуже пощастило з татусем.

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