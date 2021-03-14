Рэпер Алексей Потапенко показал, как отдохнул в жарком Дубае без жены Насти Каменских

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно Потап рассказал фанатам, что отправился с сыном-подростком Андреем на отдых в жаркий Дубай, причем сугубо мужской компанией, без жены.

Теперь же, после трех дней активного отдыха, артист сообщил, что они с сыном уже возвращаются домой. Потап выложил в микроблоге милое фото, на котором они запечатлены с Андреем рядом с роскошным автомобилем в окружении густой экзотической зелени. Перед камерой продюсер позирует в светлых спортивных брюках и черной футболке с ярким принтом, свой образ он дополнил белыми кроссами и забавной кепочкой. Сын Потапа тоже на стиле – он в черных брюках и яркой зеленой кофте.

В подписи к фотографии Потапенко рассказал об их пацанском отдыхе с сыном. "Все, Дубай, побаловал нас, пора домой. Мы за 3 дня с @potapchiq сделали все, что нравиться пацанам: купались, катались, играли, ели, веселились", - написал Алексей. А поклонники кинулись обсуждать его новое фото, засыпая комплиментами и восхищаясь подросшим сыном Андреем, который уже догоняет отца по росту. Некоторые отметили, что парню очень повезло с папаней.

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