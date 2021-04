Алексей Потапенко показал, чем приходится питаться, пока красотка-жена в Мексике

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер и рэпер, а также муж певицы Насти Каменских Алексей Потапенко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист показал в своем микроблоге забавное фото, на котором показал свою холостяцкую трапезу. Дело в том, что сейчас жена артиста в Мексике на съемках, так что он позволил себе не очень полезную еду.

Как видно, Потап запечатлел себя за обеденным столом, выставив перед камерой тарелку с едой. Похоже, артист приготовил себе яичницу с колбасой, также он положил на тарелку кусочек сыра и несколько колечек колбаски. Видно, что Алексей очень горд собой, что сумел приготовить такой обед. В подписи к публикации Потап написал: "Когда твоя @kamenskux в Мексике, снимает реалити... When your wifey in Mexico, shooting reality... #nk".

Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников, пользователи принялись активно обсуждать новое фото Алексея и его трапезы. Правда, некоторые заволновались, а разрешает ли Настя Потапу есть такие не очень полезные блюда. "О, я тоже так готовлю", "Да-а-а, всё такое диетическое", "Выглядит очень вкусно", "Быстрее удаляйте, а то Настя заругает!", "Самый вкусный завтрак!", "Хочу колбаски", "Приятно аппетита", "Умеешь готовить", "А она разрешила такое кушать?", - пишут в комментариях к фото Потапа.

