У мережі показали архівний знімок Потапа і Насті Каменських

Як передає Politeka.net, кадр з'явився на фан-сторінці зыркової пари.

Як відомо, дует Олексія Потапенка і Насті Каменських утворився в 2006 році, а їх хіти до сир пір наспівує вся країна.

Два роки тому одна з найуспішніших пар в українському шоу-бізнесі зв'язали себе узами шлюбу.

Хоч Настя і Олексій вже багато років разом, але між ними було не все гладко.

В одному з інтерв'ю Потап зізнавався, що вони багато сперечалися і лаялися через скандали, а група була на межі розпаду.

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2008 рік - саме тоді дует Каменських і Потап розривав всю Україну.

Раніше ми повідомляли, що Каменських вирішила показати закулісся знімального процесу реаліті "Девочки рулят".

На кадрах задоволена дівчина позувала в кокетливому костюмчику болотного відтінку, що складається з топіка і спідниці.

Нагадаємо, що Каменських розплакалася, виїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "я зрозуміла, що потрібно...".

А ще Politeka писала, що Каменських без Потапа терміново покинула Україну, де зараз співачка і з ким: "воно того варте...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських в тісному декольте, ледь приховує бюст, вразила розмірами:"я офігел".