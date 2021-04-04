У мережі показали архівний знімок Потапа і Насті Каменських
Як передає Politeka.net, кадр з'явився на фан-сторінці зыркової пари.
Як відомо, дует Олексія Потапенка і Насті Каменських утворився в 2006 році, а їх хіти до сир пір наспівує вся країна.
Два роки тому одна з найуспішніших пар в українському шоу-бізнесі зв'язали себе узами шлюбу.
Хоч Настя і Олексій вже багато років разом, але між ними було не все гладко.
В одному з інтерв'ю Потап зізнавався, що вони багато сперечалися і лаялися через скандали, а група була на межі розпаду.
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2008 рік - саме тоді дует Каменських і Потап розривав всю Україну.
Раніше ми повідомляли, що Каменських вирішила показати закулісся знімального процесу реаліті "Девочки рулят".
На кадрах задоволена дівчина позувала в кокетливому костюмчику болотного відтінку, що складається з топіка і спідниці.
Нагадаємо, що Каменських розплакалася, виїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "я зрозуміла, що потрібно...".
А ще Politeka писала, що Каменських без Потапа терміново покинула Україну, де зараз співачка і з ким: "воно того варте...".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських в тісному декольте, ледь приховує бюст, вразила розмірами:"я офігел".