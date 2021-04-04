Ось це так!

У мережі показали архівний знімок Потапа і Насті Каменських



Як передає Politeka.net, кадр з'явився на фан-сторінці зыркової пари.

Як відомо, дует Олексія Потапенка і Насті Каменських утворився в 2006 році, а їх хіти до сир пір наспівує вся країна.

Два роки тому одна з найуспішніших пар в українському шоу-бізнесі зв'язали себе узами шлюбу.



Хоч Настя і Олексій вже багато років разом, але між ними було не все гладко.

В одному з інтерв'ю Потап зізнавався, що вони багато сперечалися і лаялися через скандали, а група була на межі розпаду.

2008 рік - саме тоді дует Каменських і Потап розривав всю Україну.

Раніше ми повідомляли, що Каменських вирішила показати закулісся знімального процесу реаліті "Девочки рулят".

На кадрах задоволена дівчина позувала в кокетливому костюмчику болотного відтінку, що складається з топіка і спідниці.

Нагадаємо, що Каменських розплакалася, виїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "я зрозуміла, що потрібно...".

А ще Politeka писала, що Каменських без Потапа терміново покинула Україну, де зараз співачка і з ким: "воно того варте...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських в тісному декольте, ледь приховує бюст, вразила розмірами:"я офігел".