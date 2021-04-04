Вот это да!

В сети показали архивный снимок Потапа и Насти Каменских



Как передает Politeka.net, кадр появился на фан-страничке звездной пары.

Как известно, дует Алексея Потапенко и Насти Каменских образовался в 2006 году, а их хиты до сир пор напевает вся страна.

Два года назад одна из самых успешных пар в украинском шоу-бизнесе связали себя узами брака.



Хоть Настя и Алексей уже много лет вместе, но между ними было не все гладко.

В одном из интервью Потап признавался, что они много спорили и ругались из-за скандалов, а группа была на грани распада.

2008 год - именно тогда дуэт Каменских и Потапа "разрывал" всю Украину.

Ранее мы сообщали, что Каменских решила показать закулисье съемочного процесса реалити "Девочки рулят".

На кадрах довольная девушка позировала в кокетливом костюмчике болотного оттенка, состоящем из топика и юбки.

Напомним, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно...".

А еще Politeka писала, что Каменских без Потапа срочно покинула Украину, где сейчас певица и с кем: "Оно того стоило...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".