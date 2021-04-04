В сети показали архивный снимок Потапа и Насти Каменских
Как передает Politeka.net, кадр появился на фан-страничке звездной пары.
Как известно, дует Алексея Потапенко и Насти Каменских образовался в 2006 году, а их хиты до сир пор напевает вся страна.
Два года назад одна из самых успешных пар в украинском шоу-бизнесе связали себя узами брака.
Хоть Настя и Алексей уже много лет вместе, но между ними было не все гладко.
В одном из интервью Потап признавался, что они много спорили и ругались из-за скандалов, а группа была на грани распада.
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Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
2008 год - именно тогда дуэт Каменских и Потапа "разрывал" всю Украину.
Ранее мы сообщали, что Каменских решила показать закулисье съемочного процесса реалити "Девочки рулят".
На кадрах довольная девушка позировала в кокетливом костюмчике болотного оттенка, состоящем из топика и юбки.
Напомним, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно...".
А еще Politeka писала, что Каменских без Потапа срочно покинула Украину, где сейчас певица и с кем: "Оно того стоило...".
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".