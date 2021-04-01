Певица Настя Каменских осчастливила поклонников свежими кадрами и объяснила, куда пропала и почему "выпала" на несколько дней из Инстаграм

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала новые фото в своем микроблоге, на которых показала, как выглядит в обычной жизни - без лишнего гламура, тонны косметики и дерзких нарядов.

Насте захотелось приключений, поэтому певица собрала веселую команду из подруг, прихватив даже свою маму, и отправилась в Мексику - снимать реалити "Девочки рулят". При этом ее супруг, продюсер Потап остался дома, в Украине.

"Привет из моего любимого Тулума❤️. Готовим для вас много красивого, настоящего и искреннего 🌿. Пожалуй, это одно из самых спонтанных решений в моей жизни, но находясь сейчас здесь, я понимаю, что оно того стоило. Осталось совсем немного и я вам покажу первую серию моего реалити #девочкирулят", - объяснила девушка.

В своих "сториз" Каменских показала фрагменты тяжелого перелета, продолжавшегося в целом 22 часа (с учетом пересадки 9 часов), а также немножко закулисья.

На одном из кадров рядом с Настей засветилась ее мама, потерявшая недавно любимого мужа. Видимо, дочь решила развлечь ее таким необычным способом, как путешествием в экзотическую страну.

Публика с интересом обсуждает приключения Насти:

"Вот настояще счастливая женщина видно по глазам солнышко красавица❤️😍"

"Прилетайте в Бразилию, здесь ещё круче, чем в Мексике!"

"Ждём с нетерпением Настюш, спасибо что радуете нас новыми видео блогами🙏 Вы лучшая!🔥😍😇 Люблю!💗💋🙈"

"Как всегда, на высоте!🔥🔥🔥шикарная"

Напомним, бесстыжая Каменских с высунутым языком пококетничала на камеру, выпячивая декольте: "Девочка играется"

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