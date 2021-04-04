Відомий український продюсер і виконавець Потап показав, на що готовий заради коханої дружини

Як повідомляє Politeka.net, Потап і Настя довгий час співали в дуеті, тому звикли разом працювати. Зараз вони працюють над своєю міцною сім'єю. За останні роки парочка дуже змінилася, як зовні, так і внутрішньо. Вони переглянули свої пріоритети і серйозно зайнялися здоров'ям.

Варто відзначити, що Потап дуже любить свою дружину, про що не втомлюється повторювати в численних інтерв'ю. Заради неї він готовий на багато що, і навіть на танці в Тік Ток. Каменських, як відомо, дуже активний користувач цієї молодіжної мережі. На одній з фан-сторінок пари з'явилося архівне відео із запальним батлом від Насті і Потапа.

"На стилі", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях пару стали критикувати за постійне дуркування. Не залишили зірок і без компліментів.

"Скільки можна показувати язика?", "Настя язикова", "Йшли б краще картоплю садити, більше користі було б", "язик у роті не тримається! Вже набридло!", "Вау, супер бомба, молодці мені дуже подобаєтеся, ви вогонь", "Противно вже дивитися на її язик! Як психбольна просто", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пухленький Потап показав, чим займався до зустрічі з Каменських: "початок всього...".

Як повідомляла Politeka, пампушка Каменських і бородатий Потап здивували українців: як виглядала зоряна пара 13 років тому.

Також Politeka писала, що Потап показав заборонені кадри, поки Каменських не бачить: "швидше видаляйте, а то Настя залає!".