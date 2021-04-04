Известный украинский продюсер и исполнитель Потап показал, на что готов ради любимой супруги

Как сообщает Politeka.net, Потап и Настя долгое время пели в дуэте, поэтому привыкли вместе работать. Сейчас они работают над своей крепкой семьей. За последние годы парочка очень изменилась, как внешне, так и внутренне. Они пересмотрели свои приоритеты и всерьез занялись здоровьем.

Стоит отметить, что Потап очень любит свою жену, о чем не устает повторять в многочисленных интервью. Ради нее он готов на многое, и даже на танцы в Тик Ток. Каменских, как известно, очень активный пользователь этой молодежной сети. На одной из фан-страниц пары появилось архивное видео с зажигательным батлом от Насти и Потапа.

«На стиле», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях пару стали критиковать за постоянное дурачество. Не оставили звезд и без комплиментов.

«Сколько можно показывать язык?», «Настя языкова», «Шли бы лучше картошку сажать, больше пользы было бы», «Язык во рту не держится! Уже надоело!», «Вау, супер бомба, молодцы мне очень нравитесь, Вы огонь», «Противно уже смотреть на ее язык! Как психбольная просто», - пишут пользователи сети.

Напомним, что пухленький Потап показал, чем занимался до встречи с Каменских: «Начало начал…».

Как сообщала Politeka, пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад.

Также Politeka писала, что Потап показал запрещенные кадры, пока Каменских не видит: "Быстрее удаляйте, а то Настя заругает!".