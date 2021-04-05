Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал, как проводит время, пока его любимая жена за границей

Как передает Politeka.net, Настя Каменских после громкой премьеры клипа «Девочки рулят» укатила в Мексику снимать реалити-шоу. Пока жены нет дома Потап, судя по всему, решил посвятить время творчеству.

У себя в Инстаграм он опубликовал селфи, на котором выглядел очень довольным.

«4 песни за день... это много…», - подписал фото Потап.

Как известно, Потап сам пишет песни для себя и многих проектов. Его стиль очень узнаваем и позволяет многим песням стать хитами.

В комментариях ему оставили массу положительных отзывов. Подопечная продюсера, певица Надя Дорофеева ахнула: «Огоооо». Поклонники тоже не остались в стороне.

«Ждеееем альбооом», «Воууу, безумно хочется уже услышать», «Голос не сорвал? Волнуюсь, что бы все в порядке было!», «Красавчик», «Вы гений», «Ты лучший», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Потап поделился важной житейской мудростью, которая поможет расположить к себе людей. Он заявил, что не стоит бояться говорить «не знаю».

«Говорите, не бойтесь показаться не совсем подготовленным, наоборот! Ваше «не знаю» это желание узнать, учиться, развиваться», - добавил он.

Напомним, что Потап показал запрещенные кадры, пока Каменских не видит: "Быстрее удаляйте, а то Настя заругает!".

Как сообщала Politeka, эпатажный Потап показал, на что готов ради любимой жены: «Шли бы лучше картошку сажать…».

Также Politeka писала, что пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад.