Певица Настя Каменских заинтриговала фотографией в открытом купальнике

33-летней певица сейчас находится в Мексике, где снимает реалити "Девочки рулят". Туда она отправилась с подругами и мамой, а супруг певицы Потап остался дома. Как передает Politeka.net, Настя показала новое фото с экзотической страны, вызвав бурную реакцию Сети.

«Эта поездка изменит мою жизнь навсегда», - написала артистка.

Отметим, не так давно в сети в очередной раз появились слухи, о беременности Насти. Сама певица такие сплетни никак не комментирует и продолжает показывать фигуру.

Свежее фото только подогрело слухи. Увидев Каменских в купальнике, внимательные пользователи Сети присмотрелись к ее животику, и стали поздравлять с беременностью.

«Настя, Вас можно поздравить? По-моему у Вас животик появился», «Беременна?», «Да она уже беременна, виден же животик😍», «Походу пузик», "Беременна? 12-14 недель?", "Какая ты пузатая", - комментируют фото в Сети.

При этом другие отмечают, что у Насти просто такая фигура, и предположения о беременности сильно надуманы.

«По моему, у неё никогда не было плоского животика) Вкусная, хорошая фигурка», - пишут в комментариях.

Напомним, бесстыжая Каменских с высунутым языком пококетничала на камеру, выпячивая декольте: "Девочка играется"

Как сообщала Politeka, Каменских со своими "выходками" взбесила украинцев, досталось и Потапу: "Уже не девочка, пора рожать"

Также Politeka писала, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."