Певица Настя Каменских заинтриговала фотографией в открытом купальнике
33-летней певица сейчас находится в Мексике, где снимает реалити "Девочки рулят". Туда она отправилась с подругами и мамой, а супруг певицы Потап остался дома. Как передает Politeka.net, Настя показала новое фото с экзотической страны, вызвав бурную реакцию Сети.
«Эта поездка изменит мою жизнь навсегда», - написала артистка.
Отметим, не так давно в сети в очередной раз появились слухи, о беременности Насти. Сама певица такие сплетни никак не комментирует и продолжает показывать фигуру.
Свежее фото только подогрело слухи. Увидев Каменских в купальнике, внимательные пользователи Сети присмотрелись к ее животику, и стали поздравлять с беременностью.
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«Настя, Вас можно поздравить? По-моему у Вас животик появился», «Беременна?», «Да она уже беременна, виден же животик😍», «Походу пузик», "Беременна? 12-14 недель?", "Какая ты пузатая", - комментируют фото в Сети.
При этом другие отмечают, что у Насти просто такая фигура, и предположения о беременности сильно надуманы.
«По моему, у неё никогда не было плоского животика) Вкусная, хорошая фигурка», - пишут в комментариях.
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