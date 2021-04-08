Певица Настя Каменских честно рассказала, почему отправилась на отдых с подругами и мамой, но без мужа

Как оказалось, Настя отправилась вместе с мамой Лидой и лучшей подругой Аней Андрийчук в Мексику, на коллективный ретрит (чтобы посмотреть весь выпуск, доскролльте страницу до конца). Каждая из них решилась на эту поездку, чтобы восстановиться после тяжелых событий и переживаний, отпустить прошлые неудачи. Наполнить себя энергией, найти новый баланс, который поможет нам вернуться домой с новыми силами.

Началось все с того, что у звезды случился приступ панической атаки, ей стало настолько плохо, что она не выдержала, а ее взволнованная мама отправилась с ней в больницу:

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«Сколько живу на этом свете, еще никогда не было такого состояния. Просто закатила глаза, потеряла пульс, щеки стали пунцовые, стала бояться, мне стало страшно, привезла меня мама в больницу. Хотя вообще ничего такого не предвещало. Вообще не поняла, почему мне стало плохо, такого никогда не было. Вот лежала под капельницей, с панической атакой. Наверное, просто накопилось, да и поводов до этого было много», - пояснила Каменских. И только после этого звезда решилась на перезагрузку.

В этой поездке многое было неожиданным. Поспешные сборы, подготовка, съемка, жесткий график, удаленная работа, сюрпризы (не всегда приятные).

«Я хотела сделать перезагрузку-девичник, в общем, многое пошло не по плану, но результат мне очень нравится 😍 Надеюсь, понравится и вам! 😘», - рассказала Настя.

Поклонники принялись отвечать:

«We did it 🔥❤️; Чесно, фигней страдаете; Ура🔥дождались 😍; Очень интересно👏🔥; Оооочень крутоооооо’ 🙌👏🔥; Огонь, мне понравилось очень😍; Красота 😍❤️🔥; Мне кажется, что начало немного наигранное) когда она всем об этой поездке говорила, ощущение, что они знали заранее; Мне всё равно если это постановка, мне интересно смотреть это как реалити, что собой и представляют шоу такого рода».

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