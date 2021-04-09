Известная певица и блогер Настя Каменских после того, как внезапно попала под капельницу, умчалась на отдых, и подставила свое тело утренним лучам мексиканского солнца

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Настя Каменских часто публикует фото своего солнечного отдыха. Звезда в этот раз разместила красивое фото возле пальмы. Она подняла руки вверх, показывая свое идеальное тело в топике от бикини и ультра коротких шортах.

Босая Настя привстала на носочки, откинув свои кудри назад, и сдерживая их рукой. Вышел очень красивый, удивительный кадр. Белоснежный песок, пальма и красотка Настя. Знаменитость обратилась к своим поклонникам:

"Счастлива находиться в одном из моих любимых мест на планете и разделять каждый момент с моими девочками 🥰. И от того, что вы наконец увидели первую серию «Девочки Рулят»👩🏼‍🤝‍👩🏻📹", - написала знаменитость.

Поклонники оценили кадр, который сделала знаменитость и осыпали зввезду комплиментами:

"Вы красотка🌺", "Смотрели и оооочень ждём продолжение!❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Шикарна фігура) 😍", "Хотелось бы узнать какое Ваше любимое место на планете? 😍", "Прекрасная, красивая Настя Каменских ❤️мы любим Настю Каменских ❤️", "Огонь Настенаа!!!**😮👏🔥", - откликнулись поклонники.

Стоит сказать, что Настя совсем недавно запустила свое собственное шоу - "Девочки рулят". Сама она писала, что решилась сделать что-то новое, несмотря на то, что поклонники очень любят блоги. Певица призналась, что давненько не делала выпусков, так как сложно успевать самой все и снимать, и ловить важные моменты.

Совсем недавно мы писали, что на поездку в Мексику Настя решилась после того, как попала под капельницу внезапной потери пульса.

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