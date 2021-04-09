Певица Настя Каменских показала идеальный день на отпуске в Мексике вместе с лучшей подругой

Пока в сети обсуждают внешний вид Насти, сама она игнорирует вопросы о беременности, внешнем виде и наслаждается отпуском с лучшей подругой Анной Андрийчук-Завгородней, с которой дружит уже много лет. При этом отдыхать в Мексику Настя отправилась без мужа Потапа.

Сама звезда подметила, что она решила сделать для себя поездку в виде перезагрузки, но также отсняла материал для фанатов, в котором поделилась личным.

«В этой поездке многое было неожиданным. Поспешные сборы, подготовка, съемка, жесткий график, удаленная работа, сюрпризы. Так как я хотела сделать перезагрузку-девичник, Леша конечно же дал нам возможность побыть на вилле нашим girls club и сделать все, что нам было так важно» - прокомментировала Настя, отмечая, почему уехала без мужа.

Как видно на фото, представленных в Сторис, певица не скучала, во всю развлекаясь в бикини на пляже вместе с подругой. Без макияжа, сонные и загорелые звезды хорошо провели время, а также не побоялись показывать себя настоящих.

Отметим, не так давно в сети в очередной раз появились слухи, о беременности Насти. Сама певица такие сплетни никак не комментирует и продолжает показывать фигуру.

Свежее фото только подогрело слухи. Увидев Каменских в купальнике, внимательные пользователи Сети присмотрелись к ее животику, и стали поздравлять с беременностью.

«Настя, Вас можно поздравить? По-моему у Вас животик появился», «Беременна? Какая близость к камере, смело показывать сразу», «Да она уже беременна, виден же животик😍», «Походу пузик», "Беременна? 12-14 недель?", "Какая ты пузатая", - комментируют фото в Сети.

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