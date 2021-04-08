Певица Настя Каменских обескуражила яркими кадрами из солнечной Мексики

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка активно делится снимками своего путешествия за границу в Инстаграм.

Как известно, Настя собрала компанию подружек, прихватив с собой даже маму, отправившись в Южную Америку снимать реалити "Девочки рулят". Звезда настолько загорелась идеей женской солидарности, что ее муж Потап оказался успешно "забыт" дома.

"Всегда следуй за своей мечтой 🚀", - подписала кадры Настя.

На снимках певица предстала в удобном наряде, как раз для прогулок: черном топике с короткими шортиками и накинутой сверху вязаной кофте, которая была настолько тонкой, что просвечивалась, и местами даже с дырками. Также Настя дополнила лук шляпкой на мексиканский манер.

Публика с жаром обсудила увиденное. Когда певица стояла спиной к камере, ее даже не все узнали.

"На первом фото не Настя?"

"Крутая фотка"

"И все таки, почему без Леши Все ли ОК у вас?🤔"

"Буду последней скотиной если не сделаю комплимент: безумная шляпа на безумной голове!🔥😍"

"❤️кайфец мудрец"

"Вы прекрасно выглядите🌹"

"У меня одной вопрос, чего, так сказать, платье в дырках?? 😂"

"Прекращай голенькой показываться! Ревную!"

"Дырка в кофте 😢"

Ранее мы рассказывали, Каменских ошеломила кадрами с юным мексиканцем, "опасно" положившем руки ей на бюст. Парень что-то пристегивал к ее воротнику, но смотрелось это весьма пикантно.

"Куда Потап смотрит? Настю уже в Мексике лапают😂" - "Потап в Киеве 😂", - комментировали пользователи.

Напомним, раздетая Каменских осрамилась, задрав трусы слишком высоко: "Полисадник свой выставила..."

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".