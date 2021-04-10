Певица Настя Каменских продолжает веселиться без мужа на отдыхе в Мексике

Несколько дней назад Настя отправилась вместе с мамой Лидой и лучшей подругой Аней Андрийчук, а также помощницами в Мексику, которым сама заранее купила билеты и сделала сюрприз. По словам певицы, это необходимо не только для съемок ее реалити-шоу, но и для того, чтобы восстановиться.

До этого у певицы была серьезная паническая атака и она решила уехать в отпуск с девушками, а не с мужем, что самого Потапа очень удивило.

"А со мной посоветоваться? Мне нравится Мексика, но мы всегда ездили с тобой. Я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Ты сейчас на концерт, а потом сваливаешь. Это не очень правильно в отношении мужа, как минимум. Извини, но я не понимаю", – высказался Алексей Потапенко.

Причем как видно на фото из Сторис, Настя ни о чем не жалеет и чувствует себя очень хорошо. Веселясь даже в машине, она счастлива и беззаботна. Причем настолько, что даже не замечает утерянные брительки топа-купальника. В это время с ней также отдыхает и мама, которая разделяет веселье с дочерью по-своему.

«Я хотела сделать перезагрузку-девичник, в общем, многое пошло не по плану, но результат мне очень нравится 😍 Надеюсь, понравится и вам! 😘», - рассказала Настя.

Поклонники принялись отвечать:

«We did it 🔥❤️; Чесно, фигней страдаете;у вас уже купальник спадает!; Очень интересно👏🔥; Оооочень крутоооооо’ 🙌👏🔥; Огонь, мне понравилось очень😍; Красота 😍❤️🔥; Мне кажется, что начало немного наигранное) когда она всем об этой поездке говорила, ощущение, что они знали заранее; Мне всё равно если это постановка, мне интересно смотреть это как реалити, что собой и представляют шоу такого рода».

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