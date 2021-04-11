Певица Настя Каменских в разноцветном платье подчеркнула свою формы новым образом
Вчера вечером прошел долгожданный финал шоу "Маска", в котором Настя Каменских была одним из звездных детективов.
В финал попали Носорог, Солнце и Дракон, которые заинтриговали всех больше всего своими выступлениями. Напомнить о себе из отпуска по этому поводу решила и сама певица Настя, которая все еще отдыхает в Мексике на «перезагрузки».
Так, звезда решила похвастаться необычным образом для эфира. Певица позировала ярком голубо-оранжевом платье асимметричного пошива на тонких бретелях с пышными приспущенными рукавами.
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«Мы с судьями и героями подготовили для вас особенно много сюрпризов, выступлений и красоты!», - писала Настя под постом.
Фанаты сразу отреагировали:
«Настя!!!🔥 как же круто!!!!!🤩🤩; Какая красоточка🔥 ну раскошная бэйба; Классно выглядишь ,красотка💜💛; Настюша,ты🔥.Бомбезная красотка😍; На Азизу стала похожа😮; Я очень надеюсь, что без фотошопа; Шикарная❤️; Роскошная красавица, обожаю🔥🔥; Яркие красками - яркие треками -Настя Каменских- этот мир украсит; Какой шикарный наряд!!!😍 и вы шикарно выглядите!!».
Несколько дней назад Настя отправилась вместе с мамой Лидой и лучшей подругой Аней Андрийчук, а также помощницами в Мексику, которым сама заранее купила билеты и сделала сюрприз. До этого у певицы была серьезная паническая атака и она решила уехать в отпуск с девушками, а не с мужем, что самого Потапа очень удивило.
"А со мной посоветоваться? Мне нравится Мексика, но мы всегда ездили с тобой. Я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Ты сейчас на концерт, а потом сваливаешь. Это не очень правильно в отношении мужа, как минимум. Извини, но я не понимаю", – высказался Алексей Потапенко.
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