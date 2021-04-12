Известная певица Настя Каменских показала, как отдыхает в Мексике
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских на днях улетела в Мексику вместе со своей мамой и подругой, а также прихватила помощниц. Красотка отправилась в Южную Америку не только отдохнуть, но и снять реалити-шоу "Девочки рулят". При этом Потапа, своего мужа, Каменских не взяла с собой.
В этот раз Настя поделилась фото в Инстаграм, где показалась в легком мини-платье, позируя на берегу моря. Красотка на нескольких фото показала, как весело проводит время, помочив ноги в воде.
"Мне так много хочется рассказать тебе, море", - написала Каменских.
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Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"А где ваше обручальное кольцо?", "Как картина", "Глядя на это море, не понятно как в нём можно плавать", "Красотка! Клеопатра! Успешная и неповторимая певица!", "Настя, очень круто!!!!", "Такие красивые фото с жизни, хорошо выглядите".
Мы писали, что певица Настя Каменских похвасталась новыми фото из солнечной Мексики, куда рванула без Потапа.
Каменских позировала в мини-топе и пестрой пляжной повязке на бедрах, демонстрируя загорелое тело. Образ она дополнила изящными украшениями и шляпой.
Напомним, довольная Каменских в крошечном платье обтянула самые сочные места
А еще Politeka писала, что Каменских в разгульном отпуске забыла о приличиях рядом с мамой
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Каменских надела чулочки и мини, выйдя на "охоту" в лес