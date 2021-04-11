Співачка Настя Каменських у різнобарвній сукні підкреслила свою форми новим образом

Вчора ввечері пройшов довгоочікуваний фінал шоу "Маска", в якому Настя Каменських була одним із зіркових детективів.

У фінал потрапили Носоріг, Сонце і Дракон, які заінтригували всіх найбільше своїми виступами. Нагадати про себе з відпустки з цього приводу вирішила і сама співачка Настя, яка все ще відпочиває в Мексиці на «перезавантаження».

Так, зірка вирішила похвалитися незвичайним образом для ефіру. Співачка позувала яскравій блакитно-помаранчевій сукні асиметричного пошиття на тонких бретелях з пишними приспущеними рукавами.

"Ми з суддями і героями підготували для вас особливо багато сюрпризів, виступів і краси!» ,- писала Настя під постом.

Фанати відразу відреагували:

"Настя!!!🔥 як же круто!!!!!🤩 🤩 ; Яка красоточка🔥; класно виглядаєш ,красуня💜 💛; Настюша, ти🔥.Бомбезна Красуня😍; на Азізу стала схожа😮; я дуже сподіваюся, що без фотошопу; шикарна❤️; розкішна красуня, обожнюю🔥 🔥; яскраві фарбами - яскраві треками-Настя Каменських - цей світ прикрасить; який шикарний наряд!!!😍 і ви шикарно виглядаєте!!».

Кілька днів тому Настя вирушила разом з мамою Лідою і кращою подругою Анею Андрійчук, а також помічницями в Мексику, яким сама заздалегідь купила квитки і зробила сюрприз. До цього у співачки була серйозна панічна атака і вона вирішила виїхати у відпустку з дівчатами, а не з чоловіком, що самого Потапа дуже здивувало.

"А зі мною порадитися? Мені подобається Мексика, але ми завжди їздили з тобою. Я твій чоловік, я хоча б можу знати про такі сюрпризи заздалегідь. Ти зараз на концерт, а потім звалюєш. Це не дуже правильно щодо чоловіка, як мінімум. Вибач, але я не розумію", – висловився Олексій Потапенко.

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