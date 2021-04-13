Известная певица Настя Каменских (NK) в компании подружек отправилась в Мексику, где снимает собственное реалити-шоу

Звезда решила показать поклонникам свою жизнь изнутри, сообщает Politeka.net. По словам артистки, последнее время она переживала много потерь и трудностей, поэтому было принято решение кардинально сменить обстановку и перезагрузиться.

Звезда вместе с подругами, в частности, с, вероятно, уже бывшей женой Позитива (Алексея Завгороднего), Анной Андрийчук-Завгородней, отправилась в Мексику. Свое путешествие девушки сняли под прицелами камеру в рамках реалити "Девочки рулят". (Чтобы посмотреть анонс, доскролльте до конца страницы)

Каменских рассказала в своем Инстаграм о насыщенном дне, который будет показан во втором выпуске.

"В общем, не буду сильно спойлерить - увидите все сами, вторая серия - уже у меня на канале...

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И да, прошу, не судите строго наши с Аней фото "16 килограмм назад" 😂", - написала артистка.

Стоит отметить, что на первых кадрах певица предстала в весьма соблазнительном виде. Настя была полностью раздетая. Она устроила себе полный релакс под душем.

За два часа публикация собрала более 70 тысяч просмотров и много комментариев:

"Ураааа❤️❤️❤️❤️❤️", "Это вообще первое реалити, которое я смотрю", "2я серия просто супер 😍😍", "Класс. Круто!", "Лечу в Мексику 😂 вдохновили 👍😅😂", "🔥Вы все очень!!! 👏 Я уже посмотрела новую серию, очень ждала!!! 😍😍😍", "Супер,будет чем вечерком после работы занятся🙌❤️😍".

Напомним, раздетая Каменских осрамилась, задрав трусы слишком высоко: "Полисадник свой выставила..."

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".