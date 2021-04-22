Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала, как переболела вирусом и почему нуждается в отдыхе
Уже не первую неделю Настя Каменских сейчас отдыхает в Мексике и снимает там реалити-шоу, которое хотела выпустить специально для фанатов. Отправилась на своеобразный отдых звезда не одна, а вместе с двумя помощницами, со своей мамой и подругой Аней. В третьем выпуске шоу Каменских наконец-то призналась, почему ей потребовалась перезагрузка.
Так, звезда рассказала, что после того, как умер ее отец, она пережила несколько панических атак. Как оказалось, плохое самочувствие и нервное состояние может быть последствием перенесенной болезни.
"Если хочешь плакать – плачь и проживай все, что чувствуешь! После первых дней воодушевления и празднеств на меня нахлынул очередной срыв. Было больно, тяжело, страшно..." – рассказывала Каменских о пережитом.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
"Холостяк" Заливако унизил влюбленну "Зайку" на глазах у всей страны: "Юля ему больше не интересна"
Жена продюсера "Квартал 95", приспустив платье, поделилась правилом жизни: "Запомни раз и навсегда..."
Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры
Дан Балан рядом появился с красоткой-блондинкой, в Сети раскрыли детали: "Все, Тинка в отставке?"
Также она рассказала, что паническая атака могла быть связана с пережитой болезнью. Звезда подметила, что так сказал ее семейный врач;
«Я никому не рассказывала, но я переболела короной, и врач сказал, что это такие последствия».
Чтобы избавиться от возможных повторений таких событий, звезда вместе с близкими прошла необычный прошли мистический ритуал древних майя – Темаскаль. После него Настя и Анна не могли сдержать своих слез.
Пользователи сети, впрочем, на увиденное отреагировали по-своему:
«Влезли в эту халабуду, надышались дурной травой.... последствия для психического здоровья могли быть непредсказуемые; Поражаюсь, как мама допустила это?; Аня развелась с Позитивом скорее всего); Панические атаки это жесть . Сама переживала их, это страшное; все мы последний год на грани((; Если бы можно было купить панические атаки, я бы подумала, что это реклама; По ходу из этих "девачек" адекватная только мама Лида».
До этого на кадрах, которые опубликовала Настя, девушки показали, как занялись экстремальными развлечениями, ныряя и добираясь в подземные пещеры.
«Смотрите как мы с девочками побывали в священных пещерах сенотах и какими вернулись после этого путешествия. Для меня сеноты - это то место, которое стоит посетить каждому человеку хоть раз в жизни. Здесь с первых минут ощущаешь удивительную, неповторимую энергию и понимаешь, что это не просто подземные пещеры, заполненные водой», - рассказала Каменских.
Напомним, что Каменских с подругами показали свой отдых в одной кровати: «Хорошо хоть Никитюк нет!».
Как сообщала Politeka, похудевшая Каменских осчастливила мужчин, показав им свои красоты в купальнике: "Ты, Настя, все-таки молодец".
Также Politeka писала, что Настя Каменских подняла руку на самую близкую подругу: "Проблема с головой".