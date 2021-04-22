Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала, как переболела вирусом и почему нуждается в отдыхе

Уже не первую неделю Настя Каменских сейчас отдыхает в Мексике и снимает там реалити-шоу, которое хотела выпустить специально для фанатов. Отправилась на своеобразный отдых звезда не одна, а вместе с двумя помощницами, со своей мамой и подругой Аней. В третьем выпуске шоу Каменских наконец-то призналась, почему ей потребовалась перезагрузка.

Так, звезда рассказала, что после того, как умер ее отец, она пережила несколько панических атак. Как оказалось, плохое самочувствие и нервное состояние может быть последствием перенесенной болезни.

"Если хочешь плакать – плачь и проживай все, что чувствуешь! После первых дней воодушевления и празднеств на меня нахлынул очередной срыв. Было больно, тяжело, страшно..." – рассказывала Каменских о пережитом.

Также она рассказала, что паническая атака могла быть связана с пережитой болезнью. Звезда подметила, что так сказал ее семейный врач;

«Я никому не рассказывала, но я переболела короной, и врач сказал, что это такие последствия».

Чтобы избавиться от возможных повторений таких событий, звезда вместе с близкими прошла необычный прошли мистический ритуал древних майя – Темаскаль. После него Настя и Анна не могли сдержать своих слез.

Пользователи сети, впрочем, на увиденное отреагировали по-своему:

«Влезли в эту халабуду, надышались дурной травой.... последствия для психического здоровья могли быть непредсказуемые; Поражаюсь, как мама допустила это?; Аня развелась с Позитивом скорее всего); Панические атаки это жесть . Сама переживала их, это страшное; все мы последний год на грани((; Если бы можно было купить панические атаки, я бы подумала, что это реклама; По ходу из этих "девачек" адекватная только мама Лида».

До этого на кадрах, которые опубликовала Настя, девушки показали, как занялись экстремальными развлечениями, ныряя и добираясь в подземные пещеры.

«Смотрите как мы с девочками побывали в священных пещерах сенотах и какими вернулись после этого путешествия. Для меня сеноты - это то место, которое стоит посетить каждому человеку хоть раз в жизни. Здесь с первых минут ощущаешь удивительную, неповторимую энергию и понимаешь, что это не просто подземные пещеры, заполненные водой», - рассказала Каменских.

Напомним, что Каменских с подругами показали свой отдых в одной кровати: «Хорошо хоть Никитюк нет!».

Как сообщала Politeka, похудевшая Каменских осчастливила мужчин, показав им свои красоты в купальнике: "Ты, Настя, все-таки молодец".

Также Politeka писала, что Настя Каменских подняла руку на самую близкую подругу: "Проблема с головой".