Известная певица Настя Каменских в леопардовом бикини поттянула за лямки, показывая привлекательные формы

Настя Каменских активно рассказывает о том, как она устала от всех проблем и решила восстановиться без мужа в Мексике. Причем решила сделать это звезда со своими подругами и мамой. В отпуске Настя снимает реалити-шоу, которое должно показать ее жизнь с другой стороны.

Чтобы подогреть интерес поклонников к себе, артистка также решила показать яркий кадр из отдыха на пляже. На фото Настя позировала в леопардовом купальнике с простым дизайном и без украшений. Причем повернулась певица к камере боком, хвастаясь формами. Потянув за лямки бикини, Каменских сделала акцент на ногах.

Смотрю вдаль и жду следующую серию #РеалитиДевочкиРулят. Уже в этот вторник№, - написала Каменских.

Вот как реагируют в сети:

«Очень нравиться. Настя, спасибо за твою работу; Старуха... 😂% Какая красивая женщина, досталась какому то патапу; Красотка🔥; Любимка🔥; Ногиии😍🔥; С такой фигурой можно смело идти за оскаром 👏; Какая ты Настя все таки молодец! вот что нужно мужикам?)) правильно, показывать периодически им свои прелести)); Прекрасная фигура. Ждём новые фотки.)))взгля в светлое будущее...».

Как известно, долгие годы звезда боялась и смущалась выставлять свои фото без обработки, так как боролась с лишним весом и в тот период даже не думала, что будет выставлять нечто подобное. Чтобы избавиться от двадцати лишних килограмм, звезде пришлось заниматься с тренером чуть ли не каждый день, изменить план питания и привычки.

Тем не менее, идеального результата достичь было не так просто. В своем шоу-реалити, которое Настя снимает в Мексике, она рассказала, что сейчас она открыта и не будет прятать недостатки. Фото без обработки и фильтров также появилось на фант аккаунте. На нем Настя со шляпой на животе, которая скрывает живот, выражает свое недовольство во время беседы.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру

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