Популярная украинская певица Настя Каменских в преддверии новой серии своего реалити-шоу показала, как расслабляется с подругами

Как известно, недавно Настя взялась за съемки собственного реалити-шоу «Девочки рулят». Для этого она отправилась в Мексику, а компанию ей составили ее подруги: жена певца Позитива Аня Андрийчук-Завгородняя, а также менеджеры NK – Илона Пашкевич и Валерия Коваль. В новом посте Каменских показала, как она с девочками расслаблялась в поездке.

Так, на новом фото подружки вчетвером умостились на кровать. При этом, Андрийчук расслабленно лежит на кровати, а остальные сидят над ней. Настя одета в простую повседневную одежду. На ней можно заметить белую футболку с цветным принтом. Кроме того, певица выглядит заметно загоревшей.

В подписи к фото Настя анонсировала выход новой серии своего шоу, в которой зрители перенесутся «в одно очень особенное место».

«Очень хочу, чтобы вы обязательно посмотрели эту серию! Чтобы вы тоже ощутили все те удивительные чувства и эмоции, которые нам с девочками подарило это место», - написала певица.

Ее поклонники бурно отреагировали на публикацию.

«Очень жду», «Красотки», «Ух, сколько вас тут», «Огонь», «Хорошо хоть Никитюк нет!», «Настя красотка», - пишут люди.

Напомним, Настя Каменских взбесила украинцев своим "диким" поведением в реальной жизни: "Просто пипец".

Как сообщала Politeka, Каменских в мини-шортах хвастанула своими "нереальными" формами после похудения: "Настюха, ты как...".

Также Politeka писала, что Настя Каменских довела украинцев до слез на концерте "Квартал 95", появилось видео: "Искренно до мурашек".