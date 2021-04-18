Известная певица Настя Каменских растрогала фанатов чувственным выступлением на концерте

Пока Настя находится в Мексике в отпуске и рассказывает о своем реалити, недавно в сети вышла запись ее выступления для «Студии Квартал 95». По этому поводу звезда решила показать лучший момент своего выступления и покорить нежным образом, в котором выступала.

«Если небеса» на @kvartal95official Потрясающе красивая песня из моего альбома «Красное вино»🍷Он выйдет уже 14 мая», - написала Настя.

Под своим постом она отметила, что песни из этого альбома о женщине, о многогранности ее эмоций и чувств, о любви, которую она дарит миру и окружающим.

«Спасибо Кварталу за теплый прием!😘 Особая благодарность моему любимому Лёше @realpotap за «Если небеса». Творить с тобой невероятное счастье», - также отметила Каменских ,вспоминая о муже.

Поклонники бурно ответили на выступление:

«Песня вау, очень классная 😍; В этом номере прекрасно все ,песня до слез🔥; Это умопомрачительно ❤️; Как красиво😍; Супер образ) мне очень понравился); Очень чувственная песня, прекрасное исполнение, образ; Любимая песня!💔так нежно , искренно до мурашек 😍сильный вокал ❤️; Класна песня мне нравится».

Мы также писали, что поклонники исполнительницы начали массово публиковать фото с Каменских, позирующий в разных бикини и образах в целом, выбирая лучший из них. Одним из таких луков стал яркий образ Каменских в леопардовом бикини без завязок и дополнительных деталей.

Простой лиф, сделанный под формат топа, и нижняя часть комплекта с высокой посадкой гармонично смотрелись на фигуре знаменитости. Как известно, именно формы звезды становятся причиной бурных обсуждений в сети, так как Настя часто и легко набирает лишний вес.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру

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