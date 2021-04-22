Популярна українська співачка Настя Каменських розповіла, як перехворіла вірусом і чому потребує відпочинку
Вже не перший тиждень Настя Каменських зараз відпочиває в Мексиці і знімає там реаліті-шоу, яке хотіла випустити спеціально для фанатів. Вирушила на своєрідний відпочинок зірка не одна, а разом з двома помічницями, зі своєю мамою і подругою Анею. У третьому випуску шоу Каменських нарешті зізналася, чому їй знадобилося перезавантаження.
Так, зірка розповіла, що після того, як помер її батько, вона пережила кілька панічних атак. Як виявилося, погане самопочуття і нервовий стан може бути наслідком перенесеної хвороби.
"Якщо хочеш плакати-плач і проживай все, що відчуваєш! Після перших днів наснаги і святкувань на мене нахлинув черговий зрив. Було боляче, важко, страшно..."- розповідала Каменських про пережите.
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Також вона розповіла, що панічна атака могла бути пов'язана з пережитою хворобою. Зірка помітила, що так сказав її сімейний лікар;
"Я нікому не розповідала, але я перехворіла короною, і лікар сказав, що це такі наслідки».
Щоб позбутися від можливих повторень таких подій, зірка разом з близькими пройшла незвичайний містичний ритуал древніх майя – Темаскаль. Після нього Настя і Анна не могли стримати своїх сліз.
Користувачі Мережі, втім, на побачене відреагували по-своєму:
«Влізли в цю халабуду, надихалися поганою травою.... наслідки для психічного здоров'я могли бути непередбачувані; дивуюся, як мама допустила це?; Аня розлучилася з Позитивом швидше за все); панічні атаки це жесть . Сама переживала їх, це страшне; всі ми останній рік на межі((; якби можна було купити панічні атаки, я б подумала, що це реклама; по ходу з цих "дівачок" адекватна тільки мама Ліда».
До цього на кадрах, які опублікувала Настя, дівчата показали, як зайнялися екстремальними розвагами, пірнаючи і добираючись в підземні печери.
"Дивіться як ми з дівчатками побували в священних печерах сенотах і якими повернулися після цієї подорожі. Для мене сеноти - це те місце, яке варто відвідати кожній людині хоч раз в житті. Тут з перших хвилин відчуваєш дивовижну, неповторну енергію і розумієш, що це не просто підземні печери, заповнені водою», - розповіла Каменських.
Нагадаємо, що Каменських з подругами показали свій відпочинок в одному ліжку: "добре хоч Нікітюк немає!».
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