Певица Настя Каменских показала яркие фото с отдыха и обратилась к украинкам

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть яркие фото с роскошного отдыха в теплых краях, а в подписи к публикации обратилась к женщинам с призывом любить себя.

На новых снимках Настя запечатлена на прогулке среди зелени на залитой солнцем улице. Перед камерой она появилась в смелом пляжном образе – на ней стильный яркий купальник, короткие белые шорты и широкая белоснежная рубашка оверсайз. Волосы красотки распущены и украшены розовым цветком, а на ее лице легкий макияж. На одном из снимков певица внимательно смотрит в объектив, а на втором прикрыла глаза и положила ладони на лицо.

В подписи к фотографиям Каменских обратилась к женщинам с призывом любить себя. "Девочки, а вы хоть раз задумывались над тем, любите ли вы себя? Ответьте для себя честно: Хвалите ли вы себя так же, как хвалите других? Замечаете ли то, что делает вас особенными? Заботитесь ли о себе так же, как о своих любимых людях? Дарите ли вы себе новые впечатления и радуете ли себя? Прощаете ли вы себе неудачи? Вы – самая большая ценность в своей жизни. Относитесь к себе соответствующе", - написала артистка и вызвала бурное обсуждение среди фанатов.

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