Певица Настя Каменских нарвалась на жесткую критику, открывшись перед публикой с новой стороны
Как известно, сейчас 33-летняя звезда находится в Мексике, снимая свое реалити "Девочки рулят". Компанию Насте составили ее мама Лидия Петровна и подружки, в том числе жена Позитива Анна Завгородняя. Муж певицы продюсер Потап остался на родине.
Как передает Politeka.net, Каменских опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделав неожиданное признание. Пережив потрясение в связи со смертью отца, она решила "перезагрузиться".
"Настя так написала, как будто ей лет 70 и она войну прошла и пахала на заводе всю жизнь, отчего перезагрузка?" - "психологическая перезагрузка после смерти отца и панические атаки после вируса" - "пусть к психологу обратиться, а не видосики снимает" - "😂😂😂 заболела звёздной болезнью".
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"От чего перезагрузка, как будто вы огород картошки выкопали😂😂😂"
"Мне больше нравилось, когда Настя вела видео блог 👍🔥"
"Ну это не на шахте работать"
"А Потап как терпила 😢по*уй на него!"
"Вечно у Насти рот открыт и взгляд в никуда😂"
Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".
Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".