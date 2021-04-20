Певица Настя Каменских нарвалась на жесткую критику, открывшись перед публикой с новой стороны

Как известно, сейчас 33-летняя звезда находится в Мексике, снимая свое реалити "Девочки рулят". Компанию Насте составили ее мама Лидия Петровна и подружки, в том числе жена Позитива Анна Завгородняя. Муж певицы продюсер Потап остался на родине.

Как передает Politeka.net, Каменских опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделав неожиданное признание. Пережив потрясение в связи со смертью отца, она решила "перезагрузиться".

"Я знала, насколько каждой из нас нужна была эта поездка-перезагрузка, и я рада, что вы разделяете все это со мной!, - обратилась звезда к матери и подругам. - Нам так важно было наполниться, чтобы продолжать чувствовать многогранность мира и отражать его в каждой из нас🙏 Ведь в женщине столько разнообразных эмоций: от счастья до грусти, от смеха до слез. И так важно не терять ни одного из этих чувств. Я теперь каждый день говорю себе: "Чтобы не случилось, проживай, принимай и иди вперед улыбаясь! А если захотелось поплакать - плачь! Ты человек, ты многогранна в своих эмоциях! Живи ими, чувствуй их!", - певица раскрыла свои душевные переживания. Пользователи по-разному восприняли откровение Насти. Некоторых удивили терзания артистки, и обвинили ее в "звездной" болезни:

"Настя так написала, как будто ей лет 70 и она войну прошла и пахала на заводе всю жизнь, отчего перезагрузка?" - "психологическая перезагрузка после смерти отца и панические атаки после вируса" - "пусть к психологу обратиться, а не видосики снимает" - "😂😂😂 заболела звёздной болезнью".

"От чего перезагрузка, как будто вы огород картошки выкопали😂😂😂"

"Мне больше нравилось, когда Настя вела видео блог 👍🔥"

"Ну это не на шахте работать"

"А Потап как терпила 😢по*уй на него!"

"Вечно у Насти рот открыт и взгляд в никуда😂"

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".