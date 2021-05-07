Популярная певица Настя Каменских вместе с мамой покрасовалась стильными образами на празднике

Свое 34-летие звезда отпраздновала в кругу семьи, кадры с праздника появились и на фан-аккаунтах, а также моменты, которые были лишь в сторисах. Как можно заметить, певица решила встретить день рождения в образе мексиканской художницы, скопировав ее традиционный лук.

Но даже превратившись в копию Фриды Кало звезда была очень похожа на свою светловолосую маму, которую поклонники просто обожают за ее позитив, приятные комментарии и милые беседы в Стори.

К примеру, однажды Лидия уточнила, что поддерживает решение пары вести здоровый образ жизни и иногда готовит для дочери и зятя полезные и вкусные блюда.

«Умею готовить правильные котлетки и делаю это для Насти и Леши, иногда они даже об этом не догадываются. Когда они были в Мексике, я знала, когда прилетят. Думаю – а приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодны. Я люблю их. Это же мои дети», - рассказывала мама Насти.

Как видно, обе хорошо провели время на семейном празднике, восхищая внешним видом.

Каменских и правда походила на актрису. Оригинальный макияж подчеркнул ее природную красоту, сделав похожей на мексиканку, а прозрачное платье придало образу пикантности.

Поклонники Каменских не оставили ее без комплиментов.

«Невероятно красивая», «Ой, я подумала Сальма Хайек) ну что за прелесть», «моно бровь-это сильно», «Образ огонь)) Фрида из Вас чудесная вышла. Ноооо, на этих фото Вы ооочень на Сальму Хайек похожи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, Каменских, собрав семью за столом, ошеломила перевоплощением: "Мы, конечно, уехали из Мексики, но...".

Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".