Популярная певица Настя Каменских снова попыталась превратиться в жгучую мексиканку

Сегодня популярная певица празднует свой 34 день рождения. По этому поводу многие коллеги звезды уже поздравили ее и написали много хороших слов с поклонниками в Инстаграм. Сама Настя решила поделиться кадрами с празднования и показать серию личных фото.

В этот раз артистка, часто копирующая образы жгучих мексиканок, примерила образ Фриды Кало. Как известно, она – мексиканская художница, наиболее известная автопортретами

Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки оказали заметное влияние на её творчество. Художественный стиль Фриды Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. А вот ее автопортреты возвели в культ необычные брови, прически с вплетенными косами и венки с красными цветами.

Как и ожидалось Настя, которая постоянно говорит о Мексике и фанатеет от культуры мексиканцев, не могла пройти мимо такого образа в свой праздничный день.

Также ранее, ради демонстрации нового лука, Каменских хорошо постаралась. Певица нанесла яркий макияж, принарядившись в горчичную рубашку.

Многие обратили внимание на необычный ракурс. Настя частенько выставляет напоказ пышное "достоинство", но в этот раз звезда поразила скромностью. Одним из первых, пост оценил судья из "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

"Красотка!!!😍 Люблю!!!❤", "Нежная и лучезарная🔥 Какой Потап везунчик", "Наша девочка 😘", "Цвет настроения желтый 💛", "Настёна ты офигенная! Так держать!!!", "Настя вся "прикрытая" странно... привыкли видеть фото с акцентами на п..пу и только по..у ... а здесь просто лицо", "В одежде?🤔", - написали фанаты.

Напомним, что похудевшую Каменских в "золотом" наряде перепутали с экс-солисткой ВИА Гры: "О боже мой"