Публика с нетерпением ждет, когда у певицы Насти Каменских и ее супруга продюсера Потапа появятся дети

Тема беременности 33-летней Насти то и дело всплывает в Сети. Поклонники пристально следят за всеми изменениями ее тела, поведения, нарядов.

Как известно, последний месяц певица провела в Мексике без Потапа, куда отправилась вместе с мамой и подругами снимать реалити "Девочки рулят". В конце концов ее муж не выдержал разлуки и примчался к ней на другой конец света. Встреча была полна страсти, не обошлось без упреков и ревности. Примирение не заставило себя долго ждать, Настя устроила любимому идеальное свидание. В Сеть просочились пикантные кадры, включая нежности парочки в постели, передает Politeka.net, ссылаясь на пост в одной из фанатских групп певицы в Инстаграм.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие обратили внимание на то, как выглядит Каменских. В частности, публику заинтересовал момент с ее "беременностью" и метаморфозами - то резким похудением, то снова набором веса.

"Ничего не пойму, она же была беременная, были какие-то видео с концертов, где она с пузиком поёт! Почему здесь пишут, что нет тогда детей?? Объясните пожалуйста" - "Просто очень часто поправляется, а пузико у неё само по себе всегда есть" - "да нет, там не пузико было, а прям реально живот на 6-7 месяце..."

"Когда у Насти уже будет ребенок, сколько же ей ходить в дивках... Неужели Потап не может, не продуктивный:'("

"Всё у них хорошо. Всё приходит со временем"

"Ну в постели, это вообще уже! Ждём продолжения!"

"Не такая она худышка как ее показывают" - "так а кто говорил что она худышка?) Она склонна к полноте, и даже такую форму для неё поддерживать очень сложно"

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".