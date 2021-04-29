Настя Каменских во время прощания с мужем озадачила поведением перед камерой

Несколько недель назад Настя отправилась на перезагрузку - эмоциональную и физическую - вместе с близкими, но без мужа. По словам Каменских Потап был расстроен и принял это решение жены. Через пару недель одиночества, пара все же встретилась - Потап сделал сюрприз жене и некоторые кадры из встречи даже попали в выпуск реалити, которое сама певица снимает заграницей.

Через пару недель одиночества, пара все же встретилась - Потап сделал сюрприз жене и некоторые кадры из встречи даже попали в выпуск реалити, которое сама певица снимает заграницей.

При этом звезды не постеснялись показать и много личного - как встречаются, ужинают, проводят свидание и даже как нежатся в постели. После того, как прошли выходные, Потапу пришлось обратно улететь домой, что довело Каменских во время прощания до слез. Оценили эмоциональность звезды рядом с мужем далеко не все.

«Что происходит подскажите)) Я ничего не пойму,что за прощание?))); в новом реалити "Девочки Рулят", Потап приехал неожиданно для Насти, а теперь ему пора уезжать и они прощаются; Бл....ь,так рыдает,будто он в зону АТО отправляется. Какое горе; Два брехла; О боже ,как на войну провожает; я плачу....😢так мило❤️; И я заплакала, так это искренне и мило😭; Горе то какоееее; Какая милота😍❤», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что певица решила выпустить новую песню о любви, на которую ее вдохновил муж.

«Ни буре, ни дождям

Не отдам

Тебя, моя душа

Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни», - написала звезда.

Поклонники пары бурно отреагировали на этот пост. При этом, в комментариях умудрились заметить у Потапа «животик», пошутив о будущем пополнении в звездном семействе.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!".