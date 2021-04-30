Известная певица Настя Каменских озадачила фанатов новым образом, где сама на себя не похожа

33-летняя Настя поделилась в своем аккаунте в Іnstagram роскошным образом в золотом платье, но некоторые фаны не узнали звезду, передает Politeka.net. Поклонники пристально следят за всеми изменениями ее тела, поведения, нарядов.

Таким образом знаменитость рекламирует мороженное. На фото Каменских с идеальной фигурой стоит с мороженкой в руке и пристально смотрит в кадр. Ее волосы гладко уложены, а золотое платье в пол придают образу шарма и богатства.

"Багатогранність смаку, яка приваблює з перших нот 😌

Якість, яка підкорює. Стиль і краса у приталеній формі

Спробуйте і ви та поділіться враженнями від нового морозива «Каштан» 🤎", - подписала фото знаменитость.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие обратили внимание на то, как выглядит Каменских. В частности, публику заинтересовал момент, что на фото она слишком похожа на Анну Седокову.

"О Боже мой".

"Не совсем удачная реклама мороженого у вас получилась - Вы его затмили и никто особо его не увидел😂".

"Образ роскошный 🔥❤️🔥 Морожено простит 😢".

" Фігурка 🔥😍".

"Думала, Седокова".

"🔥шикарная Divina🔥".