Известная певица Настя Каменских озадачила фанатов новым образом, где сама на себя не похожа
33-летняя Настя поделилась в своем аккаунте в Іnstagram роскошным образом в золотом платье, но некоторые фаны не узнали звезду, передает Politeka.net. Поклонники пристально следят за всеми изменениями ее тела, поведения, нарядов.
Таким образом знаменитость рекламирует мороженное. На фото Каменских с идеальной фигурой стоит с мороженкой в руке и пристально смотрит в кадр. Ее волосы гладко уложены, а золотое платье в пол придают образу шарма и богатства.
"Багатогранність смаку, яка приваблює з перших нот 😌
Якість, яка підкорює. Стиль і краса у приталеній формі
Спробуйте і ви та поділіться враженнями від нового морозива «Каштан» 🤎", - подписала фото знаменитость.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие обратили внимание на то, как выглядит Каменских. В частности, публику заинтересовал момент, что на фото она слишком похожа на Анну Седокову.
"О Боже мой".
"Не совсем удачная реклама мороженого у вас получилась - Вы его затмили и никто особо его не увидел😂".
"Образ роскошный 🔥❤️🔥 Морожено простит 😢".
" Фігурка 🔥😍".
"Думала, Седокова".
"🔥шикарная Divina🔥".
Напомним, что Каменских в купальнике огорошила кадрами до похудения, такой ее помнят не все: "Самый сок".